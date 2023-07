Ultimo sforzo per i tritoni della Coser Aniene. Dopo un anno di successi i ragazzi gialloblu saranno impegnati alle gare finali degli Italiani di categoria, dove cercheranno di fare bene.

Oltre al frontman Lorenzo Ballarati, che userà queste gare per preparare il Mondiale di settembre, ci saranno, per la categoria Ragazzi, allenata da Enrico Rovetto, Angelo Palombo, che gareggerà nei 400 stile e nei 200 stile, gara che l'ha portato sul podio ai recenti campionati regionali. Eleonora Antonucci parteciperà ai 100 farfalla, ai 400 stile e 200 stile. Quest'ultima gara sarà importante per aggiudicarsi la partecipazione alla staffetta che si contenderà il podio.

Per la categoria Juniores, seguita da Fabio De Santis, scenderanno in acqua Matilde Petronilli nei 50 dorso, 100 dorso e 200 dorso, dove ha ottenuto il terzo posto nei recenti campionati regionali; Viola Ricci nei 100 e 200 dorso e il campione regionale Damiano Melis, che nei 200 farfalla cercherà di tenere testa ai più forti.

«Siamo contenti della crescita dei ragazzi - affermano i coach De Santis e Rovetto - che stanno facendo grandi sacrifici e riescono sempre a partecipare ai campionati Italiani, che di per sé è già un risultato importante. Ci aspettiamo un buon finale di stagione da tutti. Sono stati bravi già ad essere qui, poi tutti in vacanza, tranne De Santis e Lorenzo Ballarati, con la stagione che finirà il 9 settembre con i Mondiali Juniores».

