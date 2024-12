Sarà Rieti ad ospitare venerdì, sabato e domenica i campionati italiani Individuali su pista Juniores e Promesse, manifestazione che vedrà quasi 2000 atleti sfidarsi sulla pista e nelle pedane del Raul Guidobaldi per contendersi i titoli di campioni per il 2024. Anche in questa finale, così come già a Lama (Bolzano) col Decathlon e a Molfetta con i campionati Allievi, presenti alcuni atleti dell’Alto Lazio che durante la stagione sportiva hanno conseguito i minimi di partecipazione richiesti dalla federazione, Giuseppe Guerra nella gara del getto del peso ed Erica Ciatti nel salto con l’asta. Erica, allenata da sempre con passione e competenza da Umberto Battistin, (artefice della nascita a Viterbo di una vera e propria scuola di salto con l’asta) il 13 luglio a Rieti ha vinto il titolo regionale Promesse saltando la misura di 3,30 metri, misura che le ha consentito anche di stabilire il nuovo record provinciale promesse ed assoluto della specialità. Giuseppe, allenato dal professore Sergio Burratti, fin dalla categoria Cadetti non ha mai fallito l’accesso alle finali nazionali di categoria e si presenta in gara con un accredito vicino di 13,01 metri. Numerosi gli atleti della società che hanno fallito la qualificazione ai campionati di poco, come Loajit Botticelli nel triplo, i fratelli Riccardo e Lorenzo Ticconi nell’asta e nel lungo, Matteo Cianchelli negli 800 metri. La viterbese Elena Vergaro parteciperà invece all’importante rassegna, così come negli ultimi anni,indossando la casacca della Atletica Rieti Andrea Milardi impegnata nella gara dei 100hs. e nella staffetta 4x100 metri.

A tutti gli atleti che hanno rappresentato anche quest’anno così bene i colori dell’Alto Lazio i complimenti e l’incoraggiamento, a quanti ancora impegnati in gare, del presidente della società Ermanno Tronti.

