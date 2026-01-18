La Futsal Academy non va oltre il pareggio per 3-3 contro La Pisana nel match valido per la seconda giornata di ritorno di Serie B, girone E, disputato al Pala De Angelis. I rossoblù guidati da Vincenzo Di Gabriele erano chiamati a consolidare la seconda posizione in classifica e a insidiare la vetta occupata dall’Ardea, reduce dalla sorprendente divisione della posta con la Roma B. Il pareggio odierno, però, frena la corsa della squadra civitavecchiese, che scende così al terzo posto, ma resta solo a -1 dalla vetta condivisa da Ardea e Real Castel Fontana, mantenendo pienamente aperta la lotta per la leadership del girone.

La partita non inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa: nel primo tempo la Futsal Academy fatica a trovare ritmo e continuità, subendo il vantaggio dei romani della La Pisana, squadra impegnata nella lotta salvezza e fino a oggi capace di raccogliere un solo punto in trasferta. Il vantaggio ospite mette alla prova i civitavecchiesi, costretti a rincorrere e a costruire le poche occasioni con soluzioni individuali. Il pari arriva grazie a Di Eugenio, abile a sfruttare una delle prime chance della squadra di casa, ristabilendo equilibrio e fiducia.

Nella ripresa la Futsal Academy sembra poter prendere in mano il match, gestendo meglio il possesso e cercando di dettare il ritmo, ma La Pisana sorprende nuovamente, riportandosi in vantaggio con un’azione veloce e precisa. Il finale diventa concitato: i civitavecchiesi reagiscono, con Di Eugenio che firma la doppietta e Lopez che accorcia ancora, ristabilendo la parità sul 3-3. Il risultato lascia un po’ di amarezza, perché la squadra avrebbe meritato di consolidare la posizione in classifica e di avvicinare la vetta.

Nonostante il pareggio, la prestazione dei rossoblù ha evidenziato qualità importanti: una squadra viva, reattiva sotto pressione e con giocatori capaci di incidere nei momenti decisivi. Mister Di Gabriele ha sottolineato come il match serva anche da monito: «È stata una partita difficile dove siamo stati sempre sotto – spiega il tecnico – La Pisana non ha rubato nulla, ha meritato il pareggio. Noi ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo, consapevoli delle difficoltà che incontreremo in ogni partita».

Ora la Futsal Academy si prepara ai prossimi impegni con l’obiettivo di correggere le fragilità evidenziate e mantenere viva la corsa ai playoff e alla vetta, consapevole che ogni punto sarà fondamentale in questo girone equilibrato e pieno di insidie.

