Dopo un inizio incerto con i coetanei del Nuovo Salario che trovano subito il vantaggio segnando una meta a pochissimi minuti dal calcio d’inizio, i ragazzi di coach Neagos riprendono in mano il pallino del gioco, riuscendo a prendersi il bonus offensivo (realizzazione di 4 mete) entro lo scadere del primo tempo. Nel secondo tempo è sempre la franchigia CRC/URL a dettare le regole del gioco segnando le ulteriori 4 mete.

I ragazzi grazie al lavoro svolto nel periodo Natalizio e continui feedback dei leader della squadra in campo sono riusciti a mettere in campo uno stile di gioco che inizia a rispettare una pianificazione evoluta, dimostrando di mettere in campo ottime azioni collettive che al contrario delle iniziative individuali, aprono nuove prospettive per la crescita dell'intero gruppo. Così coach Neagos al termine dell’incontro: «Possiamo essere soddisfatti di questa prestazione domenicale, il gruppo si è dimostrato voglioso di riscattarsi dalla sconfitta per 36-15 nella partita del girone di andata. I ragazzi hanno accolto le novità proposte per la formazione in campo con la voglia di mettersi in gioco per il gruppo, e hanno lavorato duramente durante la pausa per le festività per continuare a colmare il gap tecnico e creare ottime opportunità collettive per segnare durante un match che li ha visti come protagonisti. Gli impegni in allenamento saranno sempre più folti, sfrutteremo la video analisi e sedute specialist per continuare a lavorare con l’ottica di riuscire sviluppare un gioco sempre più evoluto sfruttando i miglioramenti individuali per metterli a disposizione della squadra e ottenere risultati sempre migliori».

©RIPRODUZIONE RISERVATA