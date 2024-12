Splendida soddisfazione nel giorno della festa della mamma. Nello scorso weekend i giovanissimi della scuola Judo della palestra “Magno” di Viterbo si sono dimostrati magnifici nella competizione “Grand Prix” presso il Pala Bandinelli di Velletri. L’evento - organizzato dal Csen provinciale di Roma - ha visto come protagonisti Martina Tosti e Samuele Soldati sul podio nelle loro categorie. Martina - con il peso di 52 kg - è arrivata seconda nella categoria 58 kg - superiore per lei sia peso e grado - mentre Samuele ha dominato la categoria bambini 27 kg con un eccellente primo posto. Già lo scorso 18 febbraio la scuola di arti marziali della palestra aveva portato a casa ottimi risultati: questi due podi di domenica scorsa hanno riconfermato l’ottima preparazione e prestazione dei piccoli campioni grazie alla maestra Maria Mechelli. I complimenti sono arrivati anche da tutto lo staff della Magno che cerca in tutti i settori di portare non solo soddisfazione negli allenamenti ma nel cercare di creare sinergia tra tutti gli atleti con uno spirito di famiglia.

