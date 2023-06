Tra le leve giovanili della Volley Ladispoli ce n’è una che da tempo si distingue per la sua continua crescita tecnica e caparbietà nel perseguire il suo obiettivo stagionale: è la Leva dei ragazzi del 2005, ad oggi completata con alcuni elementi 2006 e 2007. Già al loro esordio nei campionati giovanissimi, Under12 e Under13, avevano messo in mostra tutto il loro talento e il loro temperamento che poi con il passare degli anni hanno saputo perfezionare arrivando a disputare per due anni consecutivi il Campionato Regionale Under 17 di Eccellenza classificandosi onorevolmente al terzo posto nel secondo anno e sfiorando così l’accesso alle finali nazionali. Orgogliosi di questo prestigioso risultato stagionale è passata quasi in secondo piano la loro promozione al Campionato senior di 1° Divisione che rappresenta pur sempre il preludio ai Campionati senior Regionali. Quest’anno ad attenderli c’era una nuova sfida giovanile; la conquista del Diritto di Eccellenza nel Campionato Under 19 per poi poterlo disputare al meglio e al limite di età nella prossima e ultima stagione del loro percorso giovanile. La squadra è partita subito bene nel Campionato Territoriale risultando imbattuta nel girone di qualificazione ed arrivando in finale dopo i successi acquisiti con Athlon Ostia, Saet Roma e Frascati. In finale il Ladispoli si è trovato di fronte però un S.Monica Ostia di suo pari livello. Quel giorno, pur privi di Alessandro Paris, titolare inamovibile, fermo per infortunio già dal mese di ottobre, pur giocando una bella gara, non si è potuto evitare la sconfitta che però non ha compromesso il percorso stagionale. Il titolo di vice Campioni Territoriali ha rappresentato quindi una bella soddisfazione, ma anche un ottimo posizionamento per la fase regionale successiva che è iniziata subito con un Derby tutto locale da giocare in gara unica a Tuscania.: Etruria Volley – Volley Ladispoli. In un Palazzetto gremito e fragoroso, i ragazzi di Ladispoli dopo aver dominato i primi due set, hanno ceduto alla distanza e perso il confronto 3-2. Inseriti quindi nel tabellone perdenti, hanno invece saputo inanellato due belle vittorie, con Frosinone e la quotata Virtus Roma, che praticamente hanno spianato la strada verso una possibile semifinale. Purtroppo il S. Paolo ha detto “No” qualificandosi poi per le finali nazionali.

