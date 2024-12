Doppia separazione in casa Ipertecnica Centumcellae. Andrea Muneroni, che è stato capitano nella scorsa stagione, e Gianluca Muneroni non faranno parte della rosa biancorossa per il prossimo campionato di serie C. La decisione dei due fratelli, molto conosciuti nell’ambiente pallanuotistico locale e non solo, è maturata negli ultimi mesi per divergenze tecniche con lo staff dell’allenatore Daniele Simeoni riguardo la condivisione del progetto per la stagione che partirà la prossima settimana. Intanto la società del presidente Jonathan Civero dovrebbe annunciare, nei prossimi giorni, alcuni importanti innesti che faranno parte del roster. Ancora da decidere, invece, chi avrà il ruolo di capitano.

