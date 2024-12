Si sono svolti il 5 e 6 ottobre a Caorle (Venezia ) i campionati italiani Individuali e per Regioni Cadette e Cadetti. Un vero e proprio campionato italiano che ha messo di fronte i migliori talenti dell'atletica italiana nati nel 2009 e 2010. In gara anche i due giovanissimi atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Matilde Casini che ha preso parte alla gara degli 80 metri e della staffetta 4x100 metri nella rappresentativa del Lazio e Riccardo Cianchelli che ha partecipato a titolo individuale alla gara del lancio del Martello. Matilde Casini sfiora le semifinali nella prova degli 80 metri correndo in 10”49, nell'unica batteria che ha visto purtroppo le concorrenti ostacolate nella corsa dal vento contrario, comunque sempre 3^ tra le nate nel 2010; squalificata invece la staffetta per cambio irregolare che forse avrebbe potuto regalare al Lazio il 3° posto finale alla squadra femminile, che comunque chiude al 4° posto, così come la squadra maschile. Riccardo Cianchelli conferma quanto di meglio ha fatto vedere in questo fine stagione agonistica 2024 accedendo alla finale ad 8 nel lancio del martello dove migliora il suo record personale ottenendo la misura di 47"43 e salendo sul podio al 7° posto. Agli atleti ed ai tecnici che hanno rappresentato così bene il nostro movimento provinciale di Viterbo, e che sicuramente trarranno grande beneficio da questa importante esperienza in ambito nazionale, i complimenti del presidente della società Giuseppe Misuraca.

