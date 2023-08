Entusiasmo alle stelle a Cerveteri, dove è andata in scena la presentazione della compagine verdazzurra, accolta dal sindaco Elena Maria Gubetti nel corso dei festeggiamenti della Sagra dell’uva.

Squadra, staff tecnico e dirigenziale sul palco, avvolti da una bella atmosfera, il preludio per una stagione che si annuncia ricca di soddisfazione. Il primo obiettivo sarebbe quello di ritornare in Eccellenza, come ha sottolineato il sindaco.

«Non meritiamo questa categoria, spero che questi ragazzi ci riportino dove meritiamo. Da quando seguo il Cerveteri, mi sto appassionando al calcio e ora che ho ricevuto anche l'abbonamento non ho scuse, la domenica dovrò venire a seguire i verd azzurri».

Il presidente Andrea Lupi ha invitato gli sportivi a sottoscrivere l'abbonamento, che non vuole essere un sostegno morale alla squadra, ma anche un contributo per la crescita del club che tanto sta facendo per migliorare lo stadio con molti interventi interessanti. Intanto domenica i cervi hanno affrontato in amichevole il W3 Maccarese, squadra di Eccellenza contro i quali hanno perso per 6 a 0 .

©RIPRODUZIONE RISERVATA