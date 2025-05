Trecentocinquanta, è questo il numero di studenti appartenenti alle scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato alla 3^ edizione del “Cross Scolastico”. L’appuntamento di atletica, al suo terzo anno, si è svolto di recente presso il vivaio della Maccarese Spa all'interno del territorio di Fiumicino. Situato in Via dei Collettori, ricopre più di 33 ettari di vera e pura natura. I ragazzi presenti, divisi per categorie, hanno avuto modo di confrontarsi in una corsa campestre della distanza di 1 km. In collaborazione con il comune fiumicinese e l'Asd Atletica Villa Guglielmi, hanno presenziato l'evento anche Federica Poggio, assessore allo Sport, Ezio di Genesio Pagliuca, Mario Pascone ed Angelo Petrillo, tutti e tre consiglieri. Non tralasciando peraltro la partecipazione di Claudio Destro, in qualità di amministratore delegato della Maccarese Spa e quella di Roberto Tasciotti.

