Anche il Quartiere Campo dell’Oro si è mosso nel mercato in vista del campionato di serie C2. La società del presidente Antonello Quagliata annuncia i nomi dei giocatori che entrano a far parte della rosa guidata da mister Umberto Di Maio, che rinforza tutti i reparti e si candida a voler raggiungere i vertici della cadetteria regionale. Sono quattro i ragazzi che vestiranno il gialloverde.

Chi balza immediatamente all’occhio è Francesco Dell’Ova, laterale classe 1999, che lo scorso anno ha affrontato il Qco da avversario, visto che faceva parte della Virtus Monterosi, che ha trascinato con le sue 29 reti, risultando secondo nella classifica marcatori del girone. E chissà che qualcosa non sia sorto quando ha realizzato la doppietta con cui la sua ex squadra vinse per 4-3 al Tamagnini proprio contro il Qco. Dal 2021 al 2023 Dell’Ova ha anche giocato per il Valcanneto, dove ha segnato 28 gol in serie C1. Dentro anche il portiere Salvatore Cacace, classe 1998, che nella scorsa stagione è stato titolare della porta dell’Atletico.

Con i gialloblu anche Andrea Ferraccioli, centrale molto esperto, che ha vestito anche le maglie di As, Atletico Tirrena e Futsal Academy, con tante partite in serie C1 e C2. Ufficiale anche l’approdo del pivot mancino Daniele Lipparelli, che cambia ancora squadra. Molti gol nella scorsa stagione, cominciata con l’Atletico e chiusa con la Futsal Academy, ottenendo anche la conquista dei playoff regionali. Quindi un importante apporto quello del mercato del Quartiere Campo dell’Oro tramite il lavoro del presidente Antonello Quagliata e del direttore sportivo Pino Antonucci, che vuole crescere ancora ed essere tra le squadre che andranno a giocarsi i posti per il salto di categoria.

