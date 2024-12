Gol a grappoli per il Quartiere Campo Oro nel campionato di Terza Categoria. Al Tamagnini l'undici di Fabio Secondino ha travolto per 6-0 il fanalino di coda Vetriolo. Gara senza storia, come nelle premesse, per i gialloverdi, che però hanno chiuso il primo tempo solo sull'1-0. Mattatore di giornata bomber Rasi, autore di una tripletta. Completano lo score Arilli, La Rosa e Feuli. In classifica non cambia nulla: è sempre -4 dal Real Tolfa. «Primo tempo sottotono - spiega mister Fabio Secondino - l'abbiamo presa sottogamba. Ci attende una settimana decisiva, perché domenica ci sarà il derby contro la Leocon. Faccio i complimenti a tutti, quando si vince è tutto ok. Unico rammarico è la mancanza di concentrazione, anche nelle partite più facili. A volte ci complichiamo la vita da soli. Sottolineo la tripletta di Rasi, che viene spesso messo in discussione, ma è il nostro attaccante migliore e un giocatore di forza. Quello che stiamo facendo quest'anno è una cosa stratosferica. Avere ogni allenamento 22 giocatori per tre volte a settimana, con tutti i sacrifici che stanno facendo, è una grossa cosa e stiamo ricevendo tanti complimenti dalle squadre avversarie. C'è tanta sportività nel nostro fortino».

