Ventesima edizione del Memorial Sandro Mecozzi, organizzato in casa, dalla Tirreno Atletica Civitavecchia in concomitanza con i campionati sportivi studenteschi su pista organizzati da MIUR-USR, Fidal Lazio e Fidal cpRoma con il supporto organizzativo e logistico ormai consolidato negli anni dalla società civitavecchiese. Il professor Mecozzi, ad inizio anni 70 pose le basi dell’Atletica civitavecchiese e per 25 anni è stato uno dei motori principali dei Giochi della Gioventù nella nostra città insieme a Luigi Gatti, Silvio Fontana e Giancarlo Peris.

Scuole di I e II grado cittadine e del litorale disputeranno gare di corsa, salti e lanci, i migliori delle classifiche di categoria maschile e femminile partecipano alla finale provinciale di Roma e poi alla finale regionale a Rieti del 7 maggio: IC Barbaranelli, IC Don Milani per il I grado Civitavecchia mentre per il II grado IIS Luigi Calamatta, Liceo scientifico Galileo Galilei, IIS Guglielmo Marconi, IIS Guglielmotti, IIS Stendhal, per le rappresentative delle scuole del litorale abbiamo avuto la presenza del I grado di IC Maccarese, IC piazzale della Gioventù S.Marinella, IC Alessandro Magno Roma e del II grado con il Liceo scientifico Federigo Enriques di Ostia e IIS Enrico Mattei di Cerveteri con un totale di presenze di poco più di 400 atleti che hanno varcato il cancello del “Moretti-Della Marta” .

Grande partecipazione in tutte le gare con alcuni acuti come nei lanci, nei 100m e nei 1000m; ogni anno i campionati studenteschi, vuoi ora su pista o quelli invernali nel cross, riversano energia positiva a tutto il movimento dell’Atletica e a stretto raggio a quella civitavecchiese con la possibilità di conoscere e far provare la “Regina degli sport” e l’occasione di mettere in evidenza talenti nascosti.

Momento di emozione alla consegna del Trofeo intitolato al Prof Sandro Mecozzi: la figlia Simona con Sandra (che oggi ha corso -fuori gara- in onore alla memoria del nonno) consegnano il riconoscimento all’istituto comprensivo “Barbaranelli” nelle mani del prof Marco Camilletti, alla presenza di Luigi Gatti Presidente dell’impianto cittadino, il Delegato allo sport Matteo Iacomelli, il Presidente Tirreno Atletica Civitavecchia Claudio Ubaldi; un “Trofeo in corsa” che ogni anno toccherà una delle scuole partecipanti ai campionati per testimoniare che la scuola e lo sport sono fondamentali per la crescita personale. Un applauso infine a tutta la nostra associazione Tirreno Atletica Civitavecchia, la macchina organizzativa disposta è risultata coesa e rodata, ha dispiegato forze in segreterie, logistica e settori gara con i tecnici, atleti assoluti e atleti master e gruppo dei volontari dello staff.

