Novità nel roster degli Snipers TecnoAlt, con un annuncio che fa molto felice la Cv Skating del presidente Riccardo Valentini che avrà in rosa un nuovo asso. I nerazzurri avranno a disposizione, per il girone di ritorno e per la seconda parte del campionato, anche Nicolò Esposito, italiano classe 2005. Stiamo parlando di un giocatore che vanta molta esperienza, si è cimentato sia nell'inline che sul ghiaccio, dove ha appena terminato il mondiale Under 20 Divisione 1B con gli azzurri di hockey su ghiaccio e ha vinto la medaglia di bronzo. Esposito ha già debuttato con la maglia nerazzurra al PalaMercuri nella partita contro i Pattinatori Sambenedettesi ed ha fornito due assist.

