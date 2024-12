Ultima giornata del campionato regolare di serie B 2023-24 quella che si giocherà alle ore 20 al PalaMercuri. Avversario il Mammuth Roma, ancora fermo a 0 punti in classifica e determinato a fare punti se non altro per orgoglio. Anche per i TecnoAlt la partita non ha valenza di classifica: i civitavecchiesi sono già certi del quarto posto e della semifinale play off contro il fortissimo Vicenza. Dopo molto tempo, finalmente roster pieno per coach Valentini (coach Gavazzi sarà impegnata in femminile) e possibilità di scelta nelle rotazioni.

«È importante finire bene la regular season e poi andarci a concentrare sui playoff - spiega Valentini - anche se sappiamo che la sfida che avremo davanti sarà improba. Dopo tanto tempo avremo un roster al completo o quasi, e già questo è un bel segnale. La stagione ha avuto tanti problemi, puntiamo al chiuderla al meglio».

Oltre alla serie B, pioggia di gare e di trasferte.

SABATO 6 APRILE

Femminile: Snipers CRT a Bomporto contro Bomporto (ore 17.30); Under 14: Snipers Pizza a Volontà a Campomarino contro Kemarin (ore 14); Under 12: Snipers Pizza a Volontà a Campomarino contro Kemarin due volte (ore 15.30 e 17.30).

DOMENICA 7 APRILE

Femminile: Snipers Crt a Torre Pellice contro Hc Milano (ore 13) e contro Torre Pellice (ore 15.30); Serie C: Snipers VR3 a Campomarino contro Kemarin (ore 11); Under 16: Snipers Pizza a Volontà a Campomarino contro Kemarin (ore 13); Under 12: Snipers Pizza a Volontà a Bari contro Bari (ore 11).

