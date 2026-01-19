Sfiorano il bis gli Snipers TECNOALT. Dopo il successo esterno di una settimana fa in quel di Cittadella, i civitavecchiesi mancano per un soffio la vittoria contro il coriaceo Forlì, bravo a vincere ai rigori la quindicesima giornata del campionato nazionale di serie A.

Il match si era aperto subito in salita per i civitavecchiesi, andati in svantaggio in apertura di gara. Ma con il passare dei minuti l'inerzia del gioco è sempre più in favore dei TECNOALT che non dermodono e nel finale trovano la rete del pari con Daniele Ceccotti, bravo a ribadire in rete un rebound.

Chance per chiudere la gara ci sarebbero ma il goalie avversario Facchinetti gioca una partita eccezionale e si va all'overtime dove il punteggio non si sblocca. Ai rigori dei 6 tiratori (3 per parte) segna solo Carli del Forlì che consegna l'extra punto agli ospiti.

«Ci aspettavamo una partita combattuta e così è stato - afferma il capitano Gianmarco Novelli - finalmente stiamo riuscendo ad esprimere il nostro gioco ed il gruppo si è ben amalgamato. Da parte del Forlì un’ottima prestazione di tutta la squadra, in primis del portiere. Siamo soddisfatti di aver guadagnato un punto che non fa mai male».

I convocati: Eugenia Pompanin, Luis Tuduran, Gianmarco Novelli, Marco Stefani, Alberto Faravelli, Elia Tranquilli, Daniele Ceccotti, Bernardo e Ruggero Meconi, Michelangelo Tranquilli, Francesco Taglioni. Allenatrice: Martina Gavazzi.

