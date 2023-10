Debutto in casa per gli Snipers TecnoAlt che alle ore 20 al PalaMercuri affronteranno il Libertas Forlì.

Il campionato di Serie B in realtà è alla seconda giornata (nella prima i civitavecchiesi riposavano) e il Forlì al debutto ha vinto in casa contro Roma.

Nel roster significativi cambiamenti: non confermato, più che altro per motivi economici, l'italo canadese Lepore, e per la prima volta fuori dai nastri di partenza anche il presidente Valentini, sempre presente al fianco della squadra ma non più in campo.

«Con i ritorni di Novelli, Fabrizi e Tranquilli - spiega proprio il presidente - oltre ai nuovi innesti Meconi e Scotti dal vivaio, il roster è abbondante e coperto. Io ormai più che veterano sono un vecchietto, sportivamente parlando, i ragazzi, per fortuna, vanno al doppio della mia velocità ed è giusto che io mi faccia da parte. I ragazzi si stanno allenando bene, sono tanti e motivati, sono sicuramente più utile fuori dal campo o magari ai ragazzi della serie C piuttosto che in prima squadra. Ho fatto, e lo dico con molta serenità, il mio tempo. Sulla partita di domani sarà un'incognita:i ragazzi sono motivati, sono tanti e sono carichi. Sono certo che sarà un bel campionato, seppur gli avversari sono molto forti».

Il match sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Cv Skating.

Confermato ancora una volta il main sponsor TecnoAlt, a cui la Cv Skating esprime i suoi più sentiti ringraziamenti.

