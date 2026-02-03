Giornata intensa e ricca di significato sportivo all’IKTA Gym, dove si sono svolti gli esami per il passaggio di cintura, momento fondamentale nel percorso di crescita degli atleti, seguiti con grande attenzione e professionalità dai maestri Massimo Brizi e Marcello Giannini. Un appuntamento che ha messo in luce non solo la preparazione tecnica, ma anche i valori di disciplina, rispetto e determinazione che caratterizzano il lavoro quotidiano in palestra.

A conseguire la cintura bianca sono stati Alessandro Granella, Dario Pranzetti, Valeria Santecchi, Pasqualino Guida, Elisa Carosi, Damiano Lenzu, Antonio Paolucci, Gabriele Bonucci, Flaminia Vergati, Maria Pia Sanges, Sara Amarei e Patrik Nistor, atleti che hanno affrontato con emozione e grande concentrazione il primo importante traguardo del loro percorso.

Hanno ottenuto la cintura gialla Francesco Gibaldo, Francesca Amato, Linda Zagami, Nicolas Mezzo, Francesco Pappalardo, Francesco Incorvaia, Matteo Morbidelli, Fabrizio Raia e Victoria Pasquini, dimostrando crescita tecnica e continuità di rendimento.

Promossi alla cintura arancione Dalia Ibdah e Dario Di Costanzo, mentre Emiliano Caciari e Manuela Plugarsu hanno conseguito la cintura verde. Riconoscimento importante anche per Edoardo De Benedictis, promosso alla cintura verde-blu, e per Federica Castagnari, che ha superato l’esame per la cintura blu.

A completare il quadro delle promozioni, Davide Rossi, che ha ottenuto la cintura blu-viola, confermando un percorso di crescita costante e di alto livello.

Il passaggio di cintura rappresenta molto più di un avanzamento tecnico: è il simbolo di impegno, sacrificio e passione, valori che l’IKTA Gym continua a trasmettere ai propri atleti con competenza e continuità.

