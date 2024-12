Si è conclusa la scorsa settimana a Torbole (TN) la sei giorni dedicata alla terza tappa di Coppa Italia, Techno 293 ed IQFoil, che ha visto sfidarsi, nell’incantevole contorno del Lago di Garda, oltre 250 sportivi provenienti da ogni parte d’Italia.

Nella cornice suggestiva delle montagne del Garda, uno dei posti più conosciuti in Europa e nel mondo per gli sport a vento, la Lega Navale di Civitavecchia è stata presente con una nutrita ed agguerrita rappresentanza di atleti nelle varie categorie. Le due manifestazioni sono state caratterizzate da giornate piuttosto variabili; basse temperature e vento leggero nei primi tre giorni e caldo con 12 nodi di vento negli ultimi tre giorni dedicati agli hydrofoil. I velisti civitavecchiesi, benchè poco abituati allo sfruttamento dei venti locali (il Pelér che soffia da nord verso sud dall’alba a metà mattina e l’Ora che soffia da sud verso nord dal primo pomeriggio fino a sera), hanno interpretato il campo di regata ricercando la strategia più attagliata alle condizioni di vento estremamente variabili per poter volare verso la vittoria.

Le due competizioni si sono concluse con un bottino più che soddisfacente per gli atleti civitavecchiesi che hanno visto le tre quote rosa del gruppo di IQFoil salire sul podio delle atlete più forti d’Italia ed i ragazzi, under 17 ed under 19, piazzarsi nella parte alta della classifica. Long week-end che ha visto la Lega Navale di Civitavecchia consacrarsi come importante vivaio per la Nazionale Italiana e per coronare i sogni di portare, ancora una volta, l’Italia della vela sul tetto del mondo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA