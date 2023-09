Il Ladispoli annuncia un nuovo acquisto. È il centrocampista Giulio Ruggiero, centrocampista di 22enne reduce dall’esperienza in serie D con la Vibonese. Sei le presenze nella scorsa stagione, l’esterno ha giocato anche al Tuttocuoio in Eccellenza e al Cattolica sempre in Interregionale. Proviene dal settore giovanile della Vigor Perconti e nella sua carriera vanta pure un’esperienza nella Primavera del Pisa.

Ha firmato all’Angelo Sale e ha già esordito in Coppa Lazio mercoledì contro la Luiss Calcio, match terminato in parità (1-1). Un rinforzo importante per mister Lillo Puccica.

«Sono contento di trovarmi qui a Ladispoli - parla Ruggiero - questa è una piazza importante. In Coppa ci siamo comportati bene, peccato potevamo anche vincerla ma credo che il pareggio sia il risultato più giusto. È una squadra formata da tanti giovani e con il passare del tempo e la maturità sono convinto che le cose miglioreranno».

Domenica all’Angelo Sale arriva la capolista Rieti a punteggio pieno dopo le tre vittorie in tre giornate. Al contrario, i rossoblù le hanno perse tutte e sognano il riscatto contro una formazione di assoluto valore.

