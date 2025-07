Civitavecchia tornerà ad essere ai nastri di partenza del campionato di serie A2 femminile. «Sono davvero felice di entrare a far parte di Marsala. E’ un opportunità importante per mettermi alla prova, crescere e continuare a migliorare. Ho tanta voglia di fare bene, dare il massimo e contribuire con impegno e passione al successo della squadra e al raggiungimento dei suoi obiettivi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

Queste le parole di Sofia Giuli, classe 2008, per ufficializzare il suo arrivo a Marsala. Dopo l’esperienza in serie B2 con Cutrofiano, società in provincia di Lecce con la quale è approdata alle finali nazionali Under 18 ed ha giocato in pianta stabile in prima squadra, ha deciso di proseguire la sua avventura sportiva trasferendosi in Sicilia. Cresciuta all’Asp, società con la quale ha mosso i primi passi, giocando anche in B2 e scalando le gerarchie fino a diventare titolare grazie alle sue ottime prestazioni.

La giovanissima atleta ingaggiata dal Marsala Volley, dopo la splendida vittoria del Trofeo delle Regioni due anni fa con la compagine del Lazio, qualche settimana fa, ha avuto l’opportunità di vivere un’altra bellissima esperienza con il Club Italia, partecipando, dal 14 al 18 luglio, al prestigioso torneo internazionale “Global Challenge” in Croazia, chiudendo al quarto posto. Almeno inizialmente, Giulì avrà il ruolo di secondo libero all’interno del gruppo siciliano. La preparazione atletica di Marsala prenderà il via il prossimo 18 agosto agli ordini dello staff tecnico guidato da Lino Giangrossi.

