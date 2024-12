Per i ladispolani, quella di Giorgio Minisini, è una notizia tristissima. Una di quelle che lasciano l’amaro in bocca. Uno dei simboli sportivi d’eccellenza della città ha deciso di lasciare il nuoto sincronizzato a 28 anni. Una decisione presa dopo l’esclusione dalle Olimpiadi di Parigi da parte della selezionatrice azzurra. Aveva fatto male ad aprile questa scelta di non portare l’atleta italiano più forte di tutti i tempi, e in questi mesi, evidentemente, dentro Giorgio qualcosa è cambiato. Per la prima volta in Olimpiade gli uomini possono gareggiare, anche se insieme alle donne. «Mi sono fatto tanto male per questo sport e adesso semplicemente non sono più disposto a farlo volevo davvero l’Olimpiade, la sognavo da tanto tempo», sono alcune delle parole che ieri ha pronunciato al circolo tennis della Capitale. «Dopo l’esclusione dalle Olimpiadi in Francia - è il commento di Stefano Fierli, consigliere comunale con delega alle Federazioni Sportive per il Coni - arriva con molto dispiacere la triste notizia che il pioniere del nuoto artistico si ritira. Sono sicuro che un grande campione come lui avrà le sue più importanti e giuste valutazioni, è chiaro che per noi, suoi tifosi, e per lo sport Italiano rimane un vuoto nella competizione internazionale considerato soprattutto il suo talento. Spero e mi auguro che possa trovare felicità ed altra ispirazione nella sua vita e possa dedicare i suoi insegnamenti ai futuri atleti. Lo sport ha sempre bisogno di un Giorgio Minisini». Anche la mamma di Giorgio, Susanna De Angelis, ha confermato la notizia sostenendo come sarà difficile un ripensamento del figlio.

Il 28enne domenica disputerà la finale per i campionati italiani. Fa un certo effetto sapere che sarà la sua ultima gara in vasca. Nella sua carriera Minisini ha vinto 10 medaglie ai Mondiali tra cui 4 ori. Agli Europei 8 medaglie e 4 ori e in più nel palmares un Campionato del Mondo in Canada nel 2023. Quest’anno ha strappato due medaglie a Doha ai Mondiali nonostante abbia subito un intervento chirurgico al menisco. Ha compiuto un autentico miracolo. Ma non è bastato per ottenere il pass per la Francia.

