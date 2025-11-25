Mattia Gianvincenzi non giocherà più per la Ste.Mar 90 Cestistica. Dopo 16 anni si spezza quello che, praticamente, possiamo considerare un cordone ombelicale tra la società e il ragazzo che al PalaRiccucci è cresciuto da bambino fino a diventare un lavoratore che, come tantissimi altri, è costretto a lasciare la sua città per motivi di lavoro.

La bandiera Gianvincenzi avrebbe voluto tanto salutare il pubblico civitavecchiese con una bella vittoria, ma le speranze si sono arenate all’ultimo quarto della gara con Vigna Pia, che alla fine ha dimostrato il suo maggiore tasso tecnico ed ha portato via i due punti al quintetto di Gabriele La Rosa. Più volte si era parlato in questi anni di un addio della guardia-ala dalla formazione rossonera, ma il classe 1991 ha sempre garantito il suo impegno e la sua disponibilità, anche quando non poteva completamente concentrarsi sul basket.

«Sono entrato a far parte della commissione europea – dichiara Mattia Gianvincenzi – sono molto soddisfatto di ciò. È una grande occasione per me, anche perché ho ricevuto il sostegno da mia mamma e questo significa tanto. Finora sono riuscito a proseguire il mio impegno con la Cestistica durante il periodo in smart working e con il dottorato, ma adesso dovrò trasferirmi al Nord. Spero di tornare in forma, quando sarà, per ora sono tanto determinato. Continuerò a seguire da lontano la squadra, quando verrò a Civitavecchia cercherò di esserci in palestra, perché non siamo solo un gruppo che gioca a basket, ma anche e soprattutto una famiglia».

Ora ci sarà da vedere cosa farà la società. Il posto lasciato sguarnito da Gianvincenzi potrebbe aprire le porte ad un nuovo ingresso, prelevato sul mercato? Oppure si deciderà di proseguire in questo modo, concentrando le forze su tutto il resto del gruppo o magari aumentando un po’ il minutaggio di qualche giovane che frequenta continuamente il gruppo della prima squadra.

