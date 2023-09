Un fantastico traguardo i 400 gol in carriera. Gianluca Toscano non ha bisogno di presentazioni. La sua ennesima stagione è ripartita da Cerveteri, in Promozione.

Non è un club qualunque, ma un sodalizio che 30 anni fa ha sfiorato la Serie C1.

Dopo la retrocessione, la decisione del presidente Andrea Lupi è stata di costruire una formazione per puntare al vertice. Motivo per cui serviva un leader come Toscano.

Si sente onorato di questo?

«Molto, direi. Mi hanno accolto con entusiasmo, c'è una dirigenza nuova rispetto a quando c'ero io lo scorso anno. Tutto pane al pane, sono stati trasparenti con me. Sei in una famiglia, il presidente è molto giovane, ha tanto entusiasmo che ti aiuta a fare bene».

Qualcuno le avrà detto che è vecchio per giocare?

«Puntualmente viene smentito. Più di qualcuno deve ricredersi, ogni anno lo dimostro. Il tipo di vita che conduco mi facilita nel tenermi in forma e in salute. Non ho stravizi, faccio le cose giuste per continuare a giocare. Fin quando potrò, giocherò. Per ora tra coppa e campionato ho realizzato cinque reti, parlano i fatti».

A Cerveteri puntato tanto su di lei?

«Sì, è vero. Lo ho notato dall'affetto che mi mostrano, sembra che sia tornato indietro con il tempo. Ho ricevuto tanti complimenti, sapere che si affidano a te mi rende molto felice. Vesto una maglia che ha dei trascorsi molto importanti, ho visto delle foto appese al muro di uno stadio pieno, di un pubblico straordinario. Ora capisco che questa città non merita la Promozione».

E allora con i gol di Toscano deve portarli in Eccellenza?

«Sarebbe un bel regalo, farò di tutto per dare il massimo. Il Cerveteri è una bella squadra, che oltre a Toscano ha giocatori più bravi di me. Ci sono dei giovani promettenti, vorrei che io per loro fossi uno stimolo per dare meglio. Non vuole essere un atto di vanteria, ma se oggi sono quello che sono qualcosa di buono avrò fatto nel percorso calcistico . I miei cinque gol, tra campionato e coppa , sono un buon inizio. Certo, ce ne vorranno ancora tanti».

