La Mtb Santa Marinella continua a guadagnarsi ottimi risultati nel ciclocross con due distinti appuntamenti, tra Lazio e Veneto, nei quali non ha affatto sfigurato.

Ad oggi la squadra santamarinellese deve le sue ottime performances a Gianfranco Mariuzzo che si è presentato ai nastri di partenza del Memorial Egidio Petta, gara di chiusura del circuito Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti.

Sugli sterrati di Ostia, Mariuzzo è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria tra i master di quarta fascia over 60 ed ha ampliato il suo bottino andando a cogliere anche la maglia di campione regionale FCI Lazio e quella provinciale FCI Roma della sua categoria master 7.

Nella medesima gara da registrare anche il terzo posto tra i master 8 di Vincenzo Scozzafava, il quarto tra i master 7 di Mauro Gori, il quinto di Claudio Albanese tra i master 7 e il sesto di Daniele Bagnoli tra i master 6.

Attivissimo in Friuli Venezia Giulia anche Michele Feltre, unico al via della manifestazione Ciclocross Città di Fiume Veneto, conclusa al sesto posto tra i master di quarta fascia over 60 e al secondo posto di categoria tra i master 8.

Tempo di premiazioni nel ciclismo su strada per Pierluigi Stefanini.

Meritevole di menzione l’atleta di Civitavecchia che è stato ufficialmente premiato al primo posto tra i master 6 al termine del Circuito dei Borghi Umbri e della Tuscia, la cui cerimonia di premiazione ha avuto luogo in Umbria a Marsciano.

