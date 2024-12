Con la stagione agonistica 2024 in corso di svolgimento, gli atleti della Mtb Santa Marinella si sono ritrovati al ristorante Riva di Civitavecchia, presso il circolo sportivo SNC Alfio Flores, come momento di condivisione reciproco e per fare un passo indietro sull’attività svolta durante l’anno solare 2023 nella quale il direttivo santamarinellese ha istituito come da tradizione il premio atleta dell’anno.

Anche nel 2023 gli obiettivi del sodalizio santamarinellese erano rivolti in più direzioni e di confermare il ruolo di primissimo piano maturato nei settori fuoristrada e strada.

Tra coloro che hanno portato in dote il maggior incremento di risultati, sul piano locale e nazionale, si sono distinti maggiormente Gianfranco Mariuzzo per il fuoristrada e Cristiano Mastropietro per la strada che, a loro volta, sono stati insigniti del riconoscimento ex-aequo. Nella medesima circostanza è stata svelata la maglia con la quale Gianfranco Mariuzzo e Michele Feltre indosseranno ai Mondiali Gravel nel fine settimana del 6 ottobre in Belgio ad Halle.

Sul fronte delle gare disputate di recente, ancora Cristiano Mastropietro in evidenza al Giro Ciclistico dell’Umbria a tappe su strada. La kermesse era articolata in una cronometro a squadre (anche con atleti di team diversi), una gara in linea, una gara a circuito e una cronoscalata dove lo stesso Mastropietro si è cimentato con profitto ottenendo il tredicesimo posto assoluto e il settimo di categoria master 4.

Ancora ciclismo su strada con Michele Feltre impegnato alla Cicloscalata Limana - Valpiana in Veneto dove ha conquistato il secondo gradino del podio tra i supergentleman B a 4 secondi dal primo classificato Adriano Mosca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA