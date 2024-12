Il Consigliere anziano del Comune di Civitavecchia Giancarlo Frascarelli, si è diplomato, nei giorni scorsi, cintura nera 3° Dan della FIK. Il politico civitavecchiese ha, tra le sue passioni la pratica e lo studio delle arti marziali: allievo da tanti anni del maestro Stefano Pucci, vice Presidente nazionale della FIK (Federazione Italiana Karate),Giancarlo Frascarelli ha avuto anche un passato da atleta agonista di buon livello. «Con Giancarlo siamo grandi amici - dichiara il maestro Pucci - ed abbiamo condiviso trasferte sportive in Italia ed anche in diversi paesi stranieri; Giancarlo ha una predilezione per le gare di kumite dove, anche per le sue eccellenti doti fisiche, si è sempre fatto valere. Quello che più mi fa piacere è la grande fiducia che lui ha per i suggerimenti che gli dò dall'angolo quando combatte che lui ascolta con assoluta dedizione». Tesserato con la Società Meiji Kan di Via Terme di Traiano, negli ultimi due mesi,impegnato nella campagna elettorale ha un poco diradato gli allenamenti: «Adesso ricomincero a prepararmi con maggior impegno- conclude Frascarelli - perchè voglio partecipare, durante la prossima stagione sportiva insieme ai miei compagni di squadra, a 2/3 eventi nazionali nella classe di età dei Veterani; mi sento in forma e spero di poter fare bene».

