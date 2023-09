Con un comunicato stampa l’Asd Pallavolo Civitavecchia ha reso note le dimissioni del direttore tecnico e allenatore del settore giovanile Giancarlo De Gennaro, storica figura legata da sempre alla società rossoblu.

«La sua decisione giunta totalmente inaspettata lascia, al contempo, pochi dubbi in merito alla sua irrevocabilità, pertanto il direttivo della Pallavolo Civitavecchia, non ha potuto fare altro che prenderne atto. Ci preme ringraziare Giancarlo, riconoscendogli gli indubbi meriti per quanto si sia speso, negli anni, per questa società. Auguriamo a de Gennaro le migliori fortune per il suo futuro». Queste le parole del comunicato.

Una notizia inaspettata e sorprendente per la Pallavolo Civitavecchia che nell’anno del sessantesimo anniversario della società si ritrova priva di un elemento che ha fatto la storia della società rossoblù.

«Le dimissioni di De Gennaro ci hanno sorpreso. Siamo certi che la sua decisione non abbia nulla a che fare con l’aspetto operativo legato al suo ruolo perché ha sempre goduto di ampia libertà e autonomia - ha dichiarato il presidente rossoblu Marina Pergolesi - probabilmente De Gennaro ha fatto questa scelta per motivi legati al riassetto della nostra associazione. Abbiamo provato a capire se c’era qualche margine di ripensamento ma non abbiamo avuto riscontro. C’è stato un ovvio contraccolpo per i gruppi seguiti da Giancarlo De Gennaro ma abbiamo subito operato per le sostituzioni facendo quadrato».

Al momento il direttore tecnico dimissionario ha commentato sinteticamente: «Non ho intenzione di rilasciare nessun commento. Posso solo dire che non è stata una scelta a cuor leggero. Ora è un momento difficile per me e suppongo lo sia anche per la società. C'è bisogno di silenzio e lavoro. Di null'altro». Per ora De Gennaro non intende proseguire nella pallavolo e sta valutando un periodo di stop.

