Giancarlo De Gennaro è tornato in palestra. Il noto allenatore, che nelle scorse settimane ha lasciato l'Asp, società di cui ha fatto parte per gran parte della sua vita sportiva, è ufficialmente un nuovo tecnico della Civitavecchia Volley. L'indiscrezione circolava da settimane, ma ora è realtà, come dimostra la foto che De Gennaro si è scattato con il direttore tecnico rossonero Cristiano Cesarini, con cui è stato avversario per tantissimi anni ed ora al fianco per questa nuova avventura. «Nella continua ricerca di migliorare la nostra offerta formativa per le fasce più giovani dal 2011 al 2014 - dichiarano dalla Cv Volley - abbiamo inserito nel nostro organico di tecnici Giancarlo De Gennaro, tecnico di estrema preparazione e grande esperienza, al quale auguriamo buon lavoro per la stagione appena iniziata». «Un nuovo principio è una fonte inesauribile di nuove vedute - spiega Giancarlo De Gennaro - spero e credo di aver maturato delle buone competenze. Le metto a disposizione laddove ravviso stima e fiducia nei miei confronti. Ringrazio la Cv Volley per avermi dato la possibilità di svolgere la mia attività in un clima di reciproco rispetto e di avermi affidato la fascia giovanile sulla quale mi piace lavorare. Continuerò inoltre ad auspicare una collaborazione fra le varie realtà pallavolistiche civitavecchiesi. Lo merita tutto il movimento».

