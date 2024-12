Si entra nella settimana decisiva per quella che è la manifestazione d’interesse alla gestione dello stadio Enrico Rocchi di Viterbo per la stagione 2024/2025. Lunedì 27 maggio, scade infatti il termine per la manifestazione d’interesse fissata dal Comune di Viterbo con i paletti fissati e che sono ormai noti a tutti. Vale a dire che chi entra si prenderà a suo carico le spese di gestione dell’impianto che sono ingenti visto l’anno di inattività al quale la struttura è andata incontro. Vedremo chi presenterà la sua richiesta. Pressoché scontata la volontà di aderire alla manifestazione d’interesse da parte della Favl Cimini Viterbo che ha chiesto qualora la sua domanda verrà accolta un punto d’incontro con la stessa amministrazione per le spese di cui sopra. E vedremo se ci sarà a sorpresa qualche new entry e conseguentemente quelle che saranno le decisioni del Comune per la gestione dell’attiguo campo in sintetico del Pilastro che era nato con la precisa volontà di diventare una sorta di pertinenza del Rocchi e utilizzato come sede per gli allenamenti della prima squadra del capoluogo. Intanto già da alcuni giorni sono entrati in azione gli operai della ditta Saggini per i lavori del Pnrr che puntano a delle sensibili migliorie dello stadio ad iniziare dalla messa in opera della nuova tribuna coperta di Pratogiardino e alle coperture delle due curve, nonché a tutte le opere di efficientamento energetico della struttura esistente. Il count down per capire cosa accadrà sta per iniziare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA