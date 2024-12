Ha chiuso la stagione al quarto posto, in una posizione significativa che ha resto entusiasmante il torneo. Per il Borgo San Martino è arrivato il momento di pensare al futuro, dopo un campionato che mister Gabrielli è riuscito a completare con un bel risultato.

«Diciamo - esordisce il tecnico - che finiamo il campionato dopo essere stati sin dall'inizio nelle prime posizioni. Con una squadra giovane, composta da molti under, abbiamo dato vita a un percorso di crescita di cui ne siamo fieri. La società ha creduto in me, mi ha dato carta bianca e la ringrazio per la fiducia datami».

Per Gabrielli il futuro potrebbe essere altrove. «Mi dovrò incontrare con la dirigenza per capire quali saranno le prospettive per la prossima stagione - continua l'allenatore - . Ho ricevuto qualche offerta, saranno da valutare. Tra qualche giorno capiremo se proseguirò sulla panchina del BSM. Sono legato alla squadra, dal momento che molti giocatori li ho allenati nei settori giovanili. Aspettiamo le prossime settimane per valutare alcune proposte, anche se mi piacerebbe rimanere alla guida di questa squadra».

