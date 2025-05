Vincenzo Di Gabriele dovrebbe guidare la Futsal Academy anche nella prossima stagione, dove, a meno di clamorose novità, la squadra civitavecchiese militerà nel campionato di serie B. I rumors circolanti in città danno per vicino l’accordo del tecnico con la società del presidente Elso De Fazi. Una riconferma che sarebbe meritatissima, visto che il mister è stato il trascinatore della squadra nella cavalcata alla vittoria dei playoff regionali. Dirigenza e tecnico sarebbero a colloquio anche sul calciomercato, con il taccuino dei nomi per rinforzare il gruppo che sarebbe già caldo, con alcuni sondaggi già avviati.

Ed a proposito di playoff, ora ci saranno quelli nazionali. Andata il 24 maggio sul campo del Villaspeciosa, ritorno che dovrebbe essere domenica 1° giugno a Civitavecchia. Gli incontri casalinghi degli spareggi finali si dovrebbero giocare al PalaSport Insolera-Tamagnini. Il Comune ha già dato il suo benestare per l’utilizzo dell’impianto. In questi giorni Futsal Academy ed Asp, la società che gestisce il palazzetto, si stanno confrontando sulla fattibilità delle partite e sull’organizzazione degli allenamenti in queste settimane, anche approfittando della conclusione dei campionati di pallamano e pallavolo.

