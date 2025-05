Nella serata di ieri la Futsal Academy ha svolto il suo primo allenamento al PalaSport Insolera-Tamagnini. La sessione svolta sul parquet segna l’inizio del percorso della formazione civitavecchiese in vista dei playoff nazionali, che la vedranno giocare sempre su questa superficie, anche in occasione del match del 1° giugno contro il Villaspeciosa, che, a questo punto, è quasi sicuro che si disputerà a via Barbaranelli.

Intanto in occasione del ritorno del calcio a 5 al PalaSport dopo quattro anni, la società del presidente Elso De Fazi comunica con entusiasmo la conferma per la prossima storica stagione in serie B Nazionale di mister Vincenzo Di Gabriele. Insieme a lui l'inseparabile e prezioso allenatore in seconda Marco Percuoco e il preparatore atletico Pier Claudio Galli.

«L'intenzione comune è quella di allestire una squadra – affermano dalla Futsal Academy – che, come lo scorso anno, provi a giocare per le parti nobili della classifica e per il salto di categoria. Parte il patto per la serie A2. Siamo al lavoro per questo difficile ed affascinante obiettivo anche se questa splendida stagione non è ancora finita. Questa fondamentale novità ci darà di certo la scossa per affrontare al meglio il doppio impegno contro la temibile compagine sarda del Villaspeciosa».

