La Futsal Academy ci sta cominciando a prendere gusto. I rossoblù tornano a calcare il parquet del Pala De Angelis di Santa Marinella per il campionato di serie B. Alle 15 i ragazzi diretti da Vincenzo Di Gabriele ospiteranno lo Sporting Hornets, formazione romana. Le due contendenti sono agli antipodi: i civitavecchiesi hanno perso all’esordio e poi hanno infilato tre vittorie consecutive, mentre i calabroni hanno cominciato col passo giusto ma da tre sabati non incamerano punti. La Futsal sembra essere entrata subito nel vivo della serie B, distinguendosi per il gioco scintillante in attacco, che gli consente di creare azioni da gol in ogni momento, ma allo stesso tempo mascherando la retroguardia, come dimostrano i soli otto gol incassati fino ad ora, che eleggono Santomassimo e compagni a miglior difesa del girone D, a pari merito con il Cagliari.

Passando alla formazione, rotazioni limitate per le assenze di Luzzetti, Tiberi, Maggi e Di Bonaventura. Pietrantozzi sta bene e si profila il rientro e l’esordio con la Futsal Academy in campionato.

«Lo Sporting Hornets nel nazionale è un’istituzione - afferma mister Vincenzo Di Gabriele – e la categoria la conosce bene. Dovremmo rispettarli e cercare di fare il massimo per portare punti alla nostra causa. Pietrantozzi sta bene e Proietti l’ho visto carico in settimana e sono certo che questo sabato si sbloccherà. Attingeremo dall’Under 19 nazionale, che sta facendo molto bene».

Andare a caccia del poker per i rossoblù potrebbero iniziare a consigliare di conquistare una salvezza molto tranquilla e dare uno sguardo anche ai piani alti della classifica con la volontà di rimanerci, considerato anche il fatto che i playoff sono aperti fino alla quinta classificata. Forse discorsi prematuri da fare a novembre, ma che potrebbero tornare utili se il percorso continuerà ad essere di questa fattura.

Futsal Academy-Sporting Hornets verrà diretta dagli arbitri Francesco Balistreri di Cagliari e Antonio Carotenuto di Torre Annunziata. Cronometrista sarà Daniele Perrino di Albano Laziale.

