Il mercato estivo della Futsal Academy potrebbe non essere finito, anzi, potrebbe entrare presto nel momento clou. La società del presidente Elso De Fazi sarebbe pronta, attraverso il lavoro del direttore sportivo Andrea Scorpioni, a regalare un pezzo da novanta a mister Vincenzo Di Gabriele. La Futsal vuole farsi trovare pronta per il ballo da debuttante nel prossimo campionato di serie B, dove non vuole lasciare nulla al caso.

La caccia al tesoro del club di Borgata Aurelia si sarebbe lanciata su un pivot romano, con notevole esperienza e che ha militato, in questi ultimi anni, nel campionato di serie A2. L’accordo sarebbe così vicino, che i rossoblù sarebbero già al lavoro per una presentazione ad hoc con questo terminale offensivo. Non solo: il ds Scorpioni sarebbe pronto a trovare un accordo anche con un giocatore civitavecchiese, così da rimpolpare ulteriormente la rosa diretta da mister Di Gabriele, in attesa dei test fisici che apriranno la stagione qualche giorno prima di Ferragosto.

