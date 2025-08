Tempo di presentazioni per la Futsal Academy e soprattutto di nuovi annunci. Oggi la società del presidente Elso De Fazi toglierà il velo da due giocatori che si uniranno al gruppo allenato da Vincenzo Di Gabriele. Intanto, però, circolano indiscrezioni su chi potrebbe essere.

Il primo dovrebbe essere un pivot 32enne, molto conosciuto nel contesto romano, soprattutto perché è stato una bandiera dell’Olimpus, dove ha giocato per sette anni. Vanta oltre 70 gol in serie A2 ed ha giocato anche con Nordovest, Italpol e, in tempi recenti, Canottieri Lazio.

Il secondo dovrebbe essere un giocatore offensivo 21enne, che fa parte del contesto locale e che di recente ha affrontato da avversario la Futsal Academy.

I loro nomi? Saranno i rossoblù ad annunciarli a brevissimo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA