Finite le pause e finiti gli impegni di Coppa, le squadre locali tornano in campo per riprendere la loro marcia nei campionati. Partiamo dalla Serie C1, dove la Futsal Academy, dopo le cerimonie e le serate passate insieme, ora vuole tornare ad essere felice, ma questa volta dopo una bella vittoria. E il 2025 dei nerazzurri si apre con una gara casalinga all’Ivan Lottatori. Alle 15 arriverà la visita del Bracelli. Una gara da prendere con le famose molle per il quintetto di Vincenzo Di Gabriele, che avrà un mese molto complicato, per cui sarà necessario vincere questo confronto che non dovrebbe essere duro come gli altri. Come già detto in settimana, all’andata ne venne fuori un successo con tante difficoltà per Mori e compagni, che erano ancora in una condizione non massimale, non tanto dal punto di vista atletico, ma soprattutto mentale e per un amalgama tecnica che ancora non si era centellinata. Unica defezione di questo match sarà quella di Tirante, che dovrebbe riprendere lunedì ad allenarsi con la squadra. Nei giorni scorsi c’era anche il dubbio riguardante il portiere Schiavi, ma è stato risolto proprio dall’estremo difensore nelle scorse ore. «Durante la sosta la squadra ha lavorato intensamente con il nostro preparatore Pierclaudio Galli - afferma mister Vincenzo Di Gabriele - che ha portato i ragazzi a spingere oltre i loro limiti. Siamo contenti delle risposte che hanno dato e vogliamo compensare le nostre lacune col lavoro atletico e di tattica individuale correggendo dove serve i ragazzi. Il bracelli è una squadra ostica basta guardare i risultati, ma siamo pronti a tutto per vincere perche per noi da domani saranno gare da dentro o fuori. Siamo entrati nella zona play off e vogliamo restarci fino alla fine».

Rimanendo nella serie C1, c’è un impegno anche per il Santa Severa nella seconda giornata di ritorno. Sempre alle 15 i neroverdi andranno a Roma per fare visita al Cccp. Il 2024 è stato avaro di emozioni, con il nuovo campionato che non ha regalato nemmeno un punto al quintetto di David Dell’Università. È chiaro che questa è una squadra che sta continuando ad impegnarsi, ma che ancora non riesce a sbloccarsi ed a dimostrare il suo potenziale. Serve che il primo successo arrivi il prima possibile, altrimenti la serie C1 sarà sempre più un miraggio.

Passando alla serie C2, il calendario prevede un altro impegno casalingo per l’Atletico Civitavecchia, dopo il successo in Coppa Lazio. Alle 15 sfida contro il Fabrica, con la gara che potrebbe rappresentare un’occasione per salire in vetta al girone, che vede attualmente la squadra di Simone Tangini distante un punto dalla prima piazza, al momento occupata da Progetto Futsal ed Anguillara.

Trasferta, invece, per il Quartiere Campo Oro, di scena alle 17 sul campo del Settecamini. L’ostacolo per i gialloverdi potrebbe non sembrare particolarmente duro, visto che i destini si incroceranno con una delle ultime della classe, ma il quintetto di Umberto Di Maio ha dimostrato di avere delle difficoltà quando gioca lontano dal campo amico del Tamagnini. Il 2025 deve rappresentare un cambio deciso di passo per il Qco, che ha nelle mire la volontà di centrare un piazzamento fondamentale per i playoff e poi giocarsi tutto per la promozione in C1, sentiero che nelle ultime settimane è diventato preponderante anche per l’Atletico, che dopo la partenza indovinata non vuole più togliersi dalle prime posizioni. Una sola assenza di rilievo oltre a quelli di lungo corso, ma molto pesante, per i gialloverdi, che non avranno a disposizione Ivan Saraceno. «È vero che è solo l'ultima d'andata - spiega mister Umberto Di Maio del Qco - ma le squadre ormai giocano per obiettivi precisi. Credo che sarà una battaglia, loro si giocano la salvezza. Queste sono le partite peggiori, trovare la concentrazione contro squadre che sono dietro non è per niente facile. Abbiamo preparato la gara su questi aspetti. Ma siamo determinati e vogliano andare a cercare i punti».

