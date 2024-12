Nemmeno il tempo di smaltire gli acciacchi ed ecco che si torna in campo per un nuovo turno in serie C1 e serie C2. Partiamo dalla massima categoria regionale, con la Futsal Academy che riceverà, alle 15, la visita del Cccp all’Ivan Lottatori. Non è per nulla un momento semplice per la squadra di mister Vincenzo Di Gabriele, che nel turno infrasettimanale ha caricato sul groppone la seconda sconfitta consecutiva, questa volta per 6-2 sul campo del Casalotti. Dopo una partenza che non era dispiaciuta, Mori e compagni sono crollati sotto i colpi degli avversari e non sono riusciti a recuperare il distacco. Le reti di Morra e Santomassimo, propiziate entrambe con delle deviazioni, non sono servite per rimetterla in piedi. È una Futsal Academy che paga le tante distrazioni difensive, anche quando inserisce il portiere di movimento, e che non sfrutta la mole di gioco che crea, c’è sempre qualche intoppo quando si tratta di andare a concludere. Serve un rapido cambio per evitare che l’obiettivo serie B possa naufragare nel giro di qualche settimana. «Dovremmo essere quelli di mercoledi - spiega mister Vincenzo Di Gabriele - abbiamo rivisto gli errori in video e analizzato gli errori con lo staff e sappiamo bene dove intervenire. La rosa ha gli ingredienti giusti, sta a me trovare le combinazioni migliori per farli rendere. I calciatori che ho a disposizione sono di livello assoluto tutti e 12 ogni sabato e non li scambierei con nessuno. Purtroppo ancora non lavoriamo da squadra per tutti i minuti della partita e di questo sono l’unico resposnsabile. Con la Cccp ci aspetta una finale da vincere».

Gioca in casa, anche se all’Uliveto di Civitavecchia, il Santa Severa, che ospiterà il Parma Letale, in uno scontro assolutamente da vincere, in quanto gli avversari hanno solo tre punti. Ma il morale dei neroverdi non è per niente buono, dopo il pazzesco 11-1 con cui hanno perso nel turno infrasettimanale sul campo de La Pisana. La sconfitta era ampiamente preventivabile, ma forse non con queste proporzioni.

Scendendo in serie C2, turno casalingo per l’Atletico Civitavecchia, che alle 15 ha un altro incrocio duro, questa volta contro il Vignanello davanti al pubblico amico del San Liborio Stadium. Tra l’altro c’è voglia di riscatto e vendetta per il quintetto di Simone Tangini, che due anni fa retrocesse in serie D perdendo il playout proprio contro i blufucsia. I gialloblu hanno dovuto fare i conti con il primo stop stagionale, giunto nel derby del Tamagnini contro il Quartiere Campo Oro, che si è aggiudicato la stracittadina per 3-2, davanti ad un pubblico numerosissimo e interessatissimo, come dimostrano i cori e i fuochi d’artificio al termine della gara. Nistor regala subito il vantaggio alla squadra di Umberto Di Maio, ma sul finire del primo tempo un sinistro al fulmine di Lipparelli pareggia i conti. Il Qco va nuovamente avanti con Kaci, che sfrutta abilmente una punizione. Il quintetto di Simone Tangini pareggia poco dopo con un'intuizione di Maggi, ma il gol decisivo lo griffa Pernelli, che ruba palla e si invola, permettendo a Kaci di fare la sua prima doppietta gialloverde. Quindi grande festa per il Quartiere Campo Oro, che però ha dovuto riporre i brindisi e concentrarsi esclusivamente sul nuovo impegno che le ordina il calendario. Alle 15.30 trasferta sul campo dello Spinaceto, ancora ultimo senza nemmeno un turno in tasca. Prova di maturità per il quintetto di Umberto Di Maio, che deve dimostrare di poter stare nell’elenco delle grandi del girone. Intanto è sbarcato a Civitavecchia il nuovo arrivato, lo spagnolo Jesus Aliaga, che ha già conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra, con mister Di Maio che sta facendo un pensierino su un suo impiego già questo sabato. «Dobbiamo scendere in campo senza vedere la classifica - afferma mister Umberto Di Maio - perché queste sono le gare più complicate. Anche se siamo solo alla quarta giornata, la reputo la gara più importante, perché secondo me ci può dare la svolta per le posizioni alte della classifica. Quindi spero che scenderemo in campi determinati con l'unico obbiettivo dei 3 punti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA