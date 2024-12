La Futsal Academy ottiene la prima vittoria della stagione nella seconda giornata del campionato di C1. A Roma i nerazzurri hanno regolato per 2-1 il Bracelli nel match valevole per il girone B.

Non si è trattata, certamente, di una sfida semplice per il quintetto guidato da mister Vincenzo Di Gabriele, che è comunque passato in vantaggio grazie al centro di Proietti in una ripartenza. I padroni di casa di Boccea non ci stanno e trovano il gol del pari ad un minuto dal riposo.

Nella ripresa ad accendere la fiamma nerazzurra ci pensa uno degli ultimi arrivati, ovvero Santomassimo, che ridà il vantaggio alla Futsal Academy. Il team civitavecchiese sbaglia molte ripartenze, non concretizzando le possibilità di chiudere la partita, ma alla fine Mori e compagni portano a casa la vittoria, che gli permette di spingersi fino a quota 4 punti in classifica.

«Partita come avevamo detto durissima - commenta mister Vincenzo Di Gabriele -, nel secondo tempo è stata durissima, ci siamo messi a difendere bassi e siamo passati in vantaggio e da lì abbiamo sbagliato molte ripartenze. Abbiamo sofferto fino alla fine e siamo stati bravi a portare a casa i tre punti su un campo difficile».

©RIPRODUZIONE RISERVATA