Allo stadio Aristide Paglialunga oggi va in scena la 18esima giornata del girone C di Promozione, con un appuntamento di grande interesse per la parte alta della classifica. Il Fregene di mister Mauro Natalini, primo della classe e già incoronato campione d’inverno, ospita il Monte San Biagio in un match che promette intensità e spettacolo. I padroni di casa arrivano all’incontro sulle ali dell’entusiasmo, forti dell’ennesima prova di forza messa in mostra nel recente turno contro l’Ostiantica. Una vittoria convincente che ha confermato solidità, qualità e continuità di rendimento di una compagine che fin qui ha dettato legge nel campionato, mostrando numeri importanti sia in fase offensiva che difensiva. Di fronte ci sarà un Monte San Biagio tutt’altro che arrendevole. Gli ospiti, attualmente undicesimi nella graduatoria, vivono un buon momento di forma, testimoniato da due successi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto contro il Nettuno. Un filotto che ha ridato fiducia all’ambiente e che rende la trasferta sul campo fregenese una sfida stimolante, oltre che un banco di prova significativo. Il Fregene cercherà di iniziare il girone di ritorno mantenendo il passo imposto finora, mentre il Monte San Biagio proverà a sorprendere, facendo leva sull’entusiasmo ritrovato e sulla voglia di fare risultato.

