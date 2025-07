Iscrizioni agevolate, premi esclusivi e accesso libero al campo: un’occasione da non perdere per giovani calciatori e famiglie. La Scuola Calcio del Fregene Maccarese da ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva 2025/2026, con una serie di promozioni speciali valide fino al 31 luglio.

L’obiettivo è chiaro, favorire la partecipazione, fidelizzare e offrire un ambiente sano e stimolante per la crescita dei più piccoli.

Dalla presenza di uno sconto speciale, per chi si iscrive entro il 31 luglio alla riduzione extra per chi rinnova l’iscrizione dell'annata precedente. Dalla formula “Porta un amico”, con una scontistica aggiuntiva per ogni nuovo iscritto presentato alla Fidelity Card Famiglia, con agevolazioni per fratelli e sorelle.

Ma non finisce qui, perché tutti gli iscritti parteciperanno automaticamente all’estrazione di lezioni individuali 1vs1, gadget ufficiali del club e buoni per attrezzature sportive. Un elemento che, senza ombra di dubbio, rende ancora più unica l’esperienza è l’iniziativa “Campo sempre aperto”. Anche nei giorni senza allenamento, i ragazzi tesserati potranno accedere liberamente ai campi – compatibilmente con la disponibilità – per allenarsi, divertirsi e socializzare.

UNA PROPOSTA EDUCATIVA E SPORTIVA DI QUALITÀ

La Scuola Calcio del Fregene Maccarese si conferma una realtà solida e attenta alla formazione completa del giovane atleta. E tutto questo, grazie ad allenatori con licenze UEFA (B, C, E) e a preparatori specifici per i portieri.

Un ambiente positivo, sereno e orientato alla crescita personale oltre che sportiva. Per maggiori informazioni, prenotazioni e iscrizioni, è possibile contattare via WhatsApp il seguente recapito telefonico: +39 349 1565 439.

