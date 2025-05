Se in Eccellenza la stagione 2024-2025 si sta per concludere, non è lo stesso discorso per la Promozione. E nel girone C, soprattutto tra le parti più alte della classifica, è presente una situazione infuocata come non mai. Nella giornata odierna, in occasione del 36esimo turno di campionato, si svolgeranno i consueti 9 match in programma.

Il Fregene Maccarese, alle ore 11, sarà impegnato sul terreno di gioco del Sabaudia per continuare a sognare a 3 gare dal termine. Almeno finché la matematica lo permetterà, cercando di mettere al contempo alle spalle il deludente 0-0 con l’Atletico Torrenova. I biancorossi, che per molto tempo hanno condotto al secondo posto in classifica, ad ora sono la terza forza della classe a quota 70 punti. A -4 c’è il Città di Formia, mentre a -6 la capolista Pro Calcio Tor Sapienza.

Ale. Gi.

