La formazione biancorossa è prima in classifica con 21 punti all’attivo, frutto di 7 vittorie di fila
Allo stadio “Arrigo Menicocci” va in scena l’ottava giornata del campionato di Promozione girone C, con un match che promette spettacolo. L’Ariccia ospita il lanciatissimo Fregene, formazione ancora a punteggio pieno dopo sette turni di campionato. Fischio d’inizio domani alle ore 11. Gli uomini di mister Natalini, arrivano ad Ariccia con il morale alle stelle, reduci dal convincente 2-0 inflitto in casa alla Pro Calcio Cecchina, risultato che ha confermato la solidità e la continuità di rendimento di una squadra finora impeccabile. La compagine fregenese sta infatti dominando il girone con gioco, organizzazione e una difesa che finora ha concesso pochissimo. Dall’altra parte, i padroni di casa sono chiamati a una prova di carattere dopo la sconfitta esterna per 2-1 contro il Nettuno, un passo falso che ha rallentato la corsa. Davanti al proprio pubblico, però, l'Ariccia punta a riscattarsi e a frenare la marcia della capolista, facendo leva sul fattore campo e sull’entusiasmo dei tifosi. Sarà una sfida interessante anche dal punto di vista tattico, se da una parte si cercherà di imporre ritmo e aggressività, dall'altra si proverà a confermare l'identità biancorossa fatta di compattezza e ripartenze micidiali.
