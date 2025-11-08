Allo stadio “Arrigo Menicocci” va in scena l’ottava giornata del campionato di Promozione girone C, con un match che promette spettacolo. L’Ariccia ospita il lanciatissimo Fregene, formazione ancora a punteggio pieno dopo sette turni di campionato. Fischio d’inizio domani alle ore 11. Gli uomini di mister Natalini, arrivano ad Ariccia con il morale alle stelle, reduci dal convincente 2-0 inflitto in casa alla Pro Calcio Cecchina, risultato che ha confermato la solidità e la continuità di rendimento di una squadra finora impeccabile. La compagine fregenese sta infatti dominando il girone con gioco, organizzazione e una difesa che finora ha concesso pochissimo. Dall’altra parte, i padroni di casa sono chiamati a una prova di carattere dopo la sconfitta esterna per 2-1 contro il Nettuno, un passo falso che ha rallentato la corsa. Davanti al proprio pubblico, però, l'Ariccia punta a riscattarsi e a frenare la marcia della capolista, facendo leva sul fattore campo e sull’entusiasmo dei tifosi. Sarà una sfida interessante anche dal punto di vista tattico, se da una parte si cercherà di imporre ritmo e aggressività, dall'altra si proverà a confermare l'identità biancorossa fatta di compattezza e ripartenze micidiali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA