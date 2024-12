Il 3 novembre 2024 Francesco De Palo ha coronato il suo sogno di correre la Maratona di New York, una delle gare più iconiche al mondo, alla sua 53esima edizione. Per Francesco, è stata la prima esperienza negli Stati Uniti, resa indimenticabile dall’atmosfera unica della Grande Mela. Partendo dal Verrazzano Bridge a Staten Island e attraversando i cinque distretti di New York, Francesco ha corso i 42,195 km tra migliaia di spettatori che lo incitavano con musica, cori e cartelli motivazionali. Tra questi, il messaggio “Your insanity is my inspiration” lo ha colpito particolarmente, esemplificando lo spirito di una competizione che celebra la determinazione e la resilienza. L’arrivo a Central Park è stato un momento emozionante, con la sua famiglia che lo attendeva con affetto. In Italia, al suo rientro, gli amici e la comunità lo hanno accolto con ammirazione, riconoscendo non solo l'impresa sportiva, ma anche il valore personale di un’esperienza tanto significativa. La Maratona di New York, che accoglie ogni anno oltre 50mila partecipanti, non è solo una gara, ma un evento globale in cui convivono sport, cultura e festa. Questa prima esperienza per Francesco potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo nel suo percorso da atleta, con la speranza di nuove sfide e avventure internazionali.

