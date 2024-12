Anche mister Daniele Fracassa ha condiviso pienamente la campagna acquisti operata dalla società tirrenica, che ha portato in città giocatori del calibro di Cerroni, Serpieri e Trincia.

È passato spesso per questa città per allenare altre squadre, ma questa volta ha deciso di fermarti.

«Mi sono fermato con molto entusiasmo, quindi ringrazio veramente la società che mi ha dato fiducia e la possibilità di allenare a Santa Marinella. Insomma, è veramente fonte d'orgoglio, un onore, essere stato chiamato e quindi darò tutto me stesso, la mia professionalità e la mia serietà, che metterò a disposizione del club e della squadra per cercare di fare un campionato importante».

E un allenatore che ha vinto molto ed ovviamente i tifosi si aspettano molto da lei.

«A me interessa far divertire i tifosi e dare soddisfazione alla società, per questo stiamo allestendo un buon gruppo e questo insomma è di buon auspicio. È vero ho vinto diversi trofei e soprattutto due campionati di Promozione, oltre ad essere arrivato per due volte in semifinale di Coppa Italia. Poi, ho avuto anche un’esperienza negativa dal punto di vista dei risultati, con il Nettuno, ma da quella esperienza ho tratto molte cose utili che saranno fondamentali per il prosieguo di questo mestiere. Anche le cose, se a volte negative, ti danno quella consapevolezza per non commettere alcuni errori, per questo sono grato di quella esperienza che ho cercato di ribaltare a mio favore e metterò a disposizione tutta la mia esperienza per questo glorioso club e per tutta la comunità di Santa Marinella perché è una città che merita di vedere il bel calcio».

Che ne pensa della campagna acquisti che sta facendo la società?

«Ritengo che il direttore sportivo Di Fiordo e il direttore generale Luci stiano facendo un ottimo lavoro. Dunque stanno rispecchiando i valori e le aspettative di questo club. Stiamo lavorando sodo per completare la rosa con un centrocampista e un difensore e poi credo che la squadra sia pronta, quindi, con l'arrivo di Cerroni, Serpieri e Simone Trincia, possiamo dire di essere competitivi».

Il tecnico dice che la preparazione prenderà il via il 12 agosto.

«Utilizzeremo i primi tre giorni di ricondizionamento perché chiaramente dobbiamo conoscerci e poi da lunedì 19 si parte con la vera e propria preparazione».

