Forze fresche per la Sezione AIA di Civitavecchia, che ha recentemente salutato l’ingresso di 11 arbitri. L’attività di reclutamento e scouting nelle scuole cittadine e del comprensorio e la partecipazione alle iniziative di promozione dello sport lanciate dal Comune di Civitavecchia nel mese di settembre hanno avvicinato tanti giovani al mondo dell’arbitraggio. I nuovi arbitri, con un’età media di 17,2 anni, rappresentano un'importante risorsa per la Sezione guidata dal Presidente Marco Sacco. Al termine di due mesi di lezioni, tenute dagli associati Federico Sansotta e Danilo Botta con l’ausilio del segretario Leonardo La Rosa, si è svolto l’esame finale sotto la supervisione del Componente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio Gianluca Ventolini, che ha potuto constatare l’ottima preparazione dei ragazzi.

«Sono molto soddisfatto dell’approccio mostrato da questi ragazzi - commenta il Presidente Marco Sacco - Hanno dimostrato da subito applicazione e grande impegno, che sono stati evidenziati dagli ottimi risultati ottenuti nella prova d’esame. Sono tutti molto giovani e questo ci consente di poter lavorare con loro in totale tranquillità in maniera tale da farli crescere senza pressioni. A nome di tutta la Sezione un grande in bocca al lupo ai nuovi arbitri che presto avranno la possibilità di fare il loro debutto sul terreno di gioco».

Di seguito i nomi dei nuovi direttori di gara della Sezione di Civitavecchia: Sebastiano Carbone, Matteo Casani, Riccardo Giuseppe D’Angelo, Lorenzo Dell’Anno, Francesco Di Cicco, Alessandro Valentino Galbenu, Marco Grande, Matteo Mura, Nicola Pepe, Diego Piccolono e Pietro Salvatore Saracino.

