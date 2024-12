Intensifica le operazioni di mercato la Flaminia Civita Castellana che nelle ultime ore ha dato il benvenuto a tre giovanissimi atleti che risulteranno utilissimi per mister Nofri anche nel cosiddetto delle quote under visto che si tratta di un 2004 e di due 2006. La campagna acquisti per la società del presidente Francesco Bravini in vista degli importanti obiettivi per la prossima stagione ha visto il riconfermato direttore sportivo Stefano Scardala portare a termine tre operazioni in entrata che rinforzano centrocampo e difesa. Proprio a centrocampo arriva Fabrizio Mattei, classe 2004, che si è fatto notare per le sue qualità nell’ultimo campionato giocato in Eccellenza con il Città di Castello. Prima di quest’ultima esperienza il giocatore di Piansano aveva militato un altro anno nell’Eccellenza umbra con la compagine perugina dell’Ellera ed in precedenza aveva militato con la Primavera della Viterbese all’epoca dell’infausta gestione della presidenza di Arturo Romano. Inoltre la società civitonico ha raggiunto l’accordo anche per i due terzini sinistri, classe 2006, Alessandro Mariani e Matteo Mazzon, provenienti rispettivamente dall’Under 18 della Lazio e dal Terracina in Eccellenza. Altri due giovanissimi prospetti molto interessanti che contribuiscono a comporre un organico che si sta pian piano formando. Nelle prossime ore sono attesa altre conferme e anche qualche nome nuovo per la definizione totale della compagine che tra pochi giorni prenderà inizio nella sua preparazione.

