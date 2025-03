Ottimo risultato per la squadra femminile della Flavioni, anche se non è giunta una vittoria nell’ultima giornata della prima fase della serie B femminile. A Castelnovo di Sotto l’incontro con le Marconi Jumpers si è chiuso sul punteggio di parità di 25-25, che va accolto con soddisfazione da parte del sette di Patrizio Pacifico. Il motivo di tanta soddisfazione è che l’esito del confronto in terra emiliana, è che le civitavecchiesi hanno potuto conquistare il secondo posto al termine della prima fase, poiché hanno chiuso a pari punti la prima fase con le emiliane, ma sono davanti per scontri diretti e differenza reti. Chi ha festeggiato davvero sono i maschi della Flavioni, che hanno vinto la loro seconda partita consecutiva nell'esordio nella fase ad orologio. Il sette di Alessandro Righetti ha prevalso per 36-32 a Fondi. Ben 13 le reti di Vitali, otto gol per Savignani e Pagano. «Partita vinta di squadra - spiegano dalla Flavioni - nonostante le tantissime assenze abbiamo giocato di squadra e abbiamo vinto meritatamente. Non ci siamo mai arresi abbiamo lottato su ogni pallone e la cosa più importante è che abbiamo vinto di squadra».

