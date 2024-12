La Flavioni Finestra Perfetta è già ad un momento decisivo per la stagione nel campionato di serie A2. La sconfitta nel finale contro l’Erice ha ridotto le speranze playoff per il sette di Patrizio Pacifico. Ora una lunga pausa nella seconda fase, con la ripresa prevista solo il prossimo 20 aprile, quando Ferretti e compagne ospiteranno al PalaSport Insolera-Tamagnini l’Aretusa di Annagiulia Francesconi. Se le gialloblu dovessero uscire sconfitte sarà aritmetica la certezza di non poter prendere parte agli spareggi promozione, visto che da qui al termine mancano solo due giornate.

