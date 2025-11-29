La Handball Flavioni Civitavecchia subisce una netta sconfitta nel big match contro la Tushe Prato, che sbanca il PalaSport Insolera-Tamagnini imponendosi 37-25. La partita, molto attesa per la lotta al vertice del girone, vede le ospiti prendere gradualmente il controllo, chiudendo il primo tempo sul 18-10 dopo un avvio equilibrato.

Nella ripresa, la musica non cambia: la Tushe domina il ritmo e gestisce senza problemi il vantaggio, mostrando superiorità tecnica e fisica. Le gialloblù provano a reagire, ma il divario rimane consistente. Tra le protagoniste della Flavioni spicca Spizzico, autore di nove reti e principale punto di riferimento offensivo, che prova a mantenere la squadra in scia.

Con questo risultato, la Flavioni scivola al secondo posto in classifica, a -2 dalla Tushe Prato, nuova capolista del girone. L’allenatore Patrizio Pacifico evidenzia comunque gli aspetti positivi della prestazione: la squadra ha mostrato grinta e continuità, elementi su cui lavorare per i prossimi impegni.

Un match che conferma l’equilibrio e la competitività del campionato, ma mette in luce la necessità per la Flavioni di alzare il livello nella fase decisiva delle partite per competere ad armi pari con le prime della classe. Intanto nel prepartita è stato ufficializzato l’accordo con l’imprenditore Daniele Ricciardi, nuovo sponsor della squadra, che ha regalato una muta di divise da utilizzare nel riscaldamento e in occasioni ufficiali.

